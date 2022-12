La Dermatitis Atòpica afecta significativament la vida quotidiana de 8 de cada 10 pacients

El 79% de les persones amb dermatitis atòpica (DA) veuen afectades les activitats de la seva vida quotidiana a causa d'aquesta malaltia sistèmica i crònica de la pell, amb una alta implicació en la qualitat de vida dels qui la pateixen i moltes vegades banalitzada. infravalorada per la societat. La DA ha estat catalogada durant molt de temps com una malaltia cutània superficial sense importància, però la realitat és que aquesta patologia va més enllà de la pell. La seva naturalesa crònica i recurrent afecta en gran mesura el benestar i la qualitat de vida dels qui la pateixen, especialment en la seva forma més greu, per això és fonamental evitar-ne la banalització i donar-la a conèixer socialment. Carles Aguilar entrevista Marc Fernández, pacient i membre de l'Associació d'Afectats per la Dermatitis Atòpica: AADA.