Un dels camioners que va trobar la víctima de la violació d'Igualada: "Estava mig morta"

Aquest dilluns ha començat a l’Audiència de Barcelona el judici a l’acusat de violar i intentar matar una noia de 16 anys a Igualada l’any 2021. Els fets van tenir lloc la matinada de l’1 de novembre, quan la víctima tornava d’una festa de Halloween. L’home s’enfronta a 45 anys de presó.

La primera sessió del judici, que ha començat amb vint minuts de retard, ha arrencat amb les qüestions prèvies, quan la defensa ha demanat que l’acusat fos l’últim a declarar i no el primer, tal com estava previst. L’advocat de la víctima, Jorge Albertini, s’hi ha oposat rotundament, però la Fiscalia no. Finalment, el tribunal ha acceptat la petició i l’home, Brian Raimundo Céspedes Mendieta, declararà divendres, l’últim dia del judici.

Avui, doncs, han declarat quatre testimonis. Entre ells, els dos camioners que van socórrer la víctima després dels fets. "La víctima estava en posició fetal, cap al costat dret, i tremolava", ha dit el treballador que la va trobar. També ha assegurat que estava semiinconscient i no era capaç de mantenir una conversa. En veure-la, va trucar a l'ambulància, la va tapar amb la seva jaqueta i va avisar un altre camioner que hi havia a la zona. "Estava mig morta", ha declarat el segon treballador.

"Estava tot ple de sang", ha afegit aquest mateix testimoni. En aquest sentit, ha detallat que hi havia sang a terra, però que la noia també en tenia a la boca, al nas, a les orelles i de cintura cap a baix. "Hi havia un toll molt gran de sang", ha insistit.

La víctima no recorda res

A banda dels camioners, també han declarat un noi que va estar amb la víctima aquella nit i l’amiga que l’acompanyava a la discoteca. Ella ha explicat que, quan va anar a visitar-la a l'hospital dies després dels fets, no recordava res. "Em demanava a mi si li podia refrescar la memòria perquè no sabia què havia passat. De fet, em va dir que, quan es va despertar, pensava que estava allà per haver begut massa", ha relatat l'amiga.

Tot i això, ha matisat que la víctima no havia begut gaire la nit dels fets. Ha dit que l’últim cop que va parlar amb ella per telèfon, cap a les sis del matí, estava sòbria i li va dir que es dirigia a l’estació per agafar el tren. Més tard, gairebé a les set, la va tornar a trucar però ja no va rebre resposta.