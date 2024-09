La defensa de la amnistía y la Cataluña plural marcan unas ofrendas a Casanova sin tensión

La defensa de la aplicación de la ley de amnistía y la reivindicación de la "pluralidad" de Cataluña han marcado este miércoles las ofrendas florales al monumento a Rafael Casanova en Barcelona, en el inicio de una Diada sin la tensión de años anteriores.

Esta es la primera Diada del 11 de Septiembre desde la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, quien, al filo de las nueve de la mañana, ha encabezado la ofrenda floral del Govern con la que se han iniciado la ronda de ofrendas que habitualmente depositan instituciones, partidos, sindicatos y entidades en memoria de Rafael Casanova, símbolo de los últimos defensores de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714.

La encargada de trasladar el mensaje del ejecutivo ha sido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha resaltado que Cataluña "es más fuerte con consenso, unión y objetivos comunes" y ha dicho que la Diada es "una oportunidad para dialogar entre personas diferentes".

"Somos una tierra de acogida desde los inicios de la historia y hemos demostrado a lo largo de los siglos que el trabajo discreto, el consenso y la construcción de un proyecto común nos une como nación", ha recalcado.

Sin apenas abucheos

A diferencia de años anteriores, no ha habido apenas abucheos por parte de sectores radicales del independentismo a las delegaciones de partidos e instituciones y solo en determinados momentos, fuera del perímetro de las ofrendas, una quincena de personas han abroncado a representantes de ERC y de partidos no soberanistas.

Tras encabezar la ofrenda de la Mesa del Parlament, el presidente de la cámara catalana, Josep Rull, ha denunciado el "incumplimiento radical" de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo, del que ha dicho que "se ha declarado en rebeldía".

También la presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha reclamado no "olvidarse" de la "anormalidad democrática" que supone no aplicar la ley de amnistía y ha acusado a Illa de tener como prioridad "no molestar al PSOE".

El PSC reclama una Diada "de todos y para todos"

Tras participar en la ofrenda de una nutrida delegación del PSC, la viceprimera secretaria de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, ha reivindicado una Diada "de todos y para todos" y ha defendido la "pluralidad y diversidad" de Cataluña.

Una idea similar ha planteado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha ensalzado la "diversidad" ideológica de Cataluña y ha remarcado: "La capacidad de sumar e integrar esta pluralidad es lo que nos hará fuertes como nación".

En ausencia de Oriol Junqueras y Marta Rovira, que en pleno enfrentamiento interno han preferido no exponerse, la delegación de ERC ha realizado su ofrenda y, posteriormente, el secretario general adjunto del partido, Juli Fernàndez, ha justificado la apuesta por investir a Illa a cambio de contrapartidas como la "financiación singular".

"Reafirmamos nuestro compromiso y convicción de que el camino es tener más espacios de poder político", ha dicho Fernàndez, que se ha mostrado convencido de que así se podrán conseguir "mejores condiciones materiales para alcanzar la independencia".

La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que una mejor financiación para Cataluña, "justa y solidaria", es "una oportunidad" para otras autonomías infrafinanciadas.

Los secretarios generales de CCOO y UGT de Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, han llamado a los jueces a aplicar la amnistía, mientras que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, tras acompañar a la delegación de JxCat, ha asegurado que la voluntad de la mayoría de la cámara baja es que se cumpla la ley de amnistía.

Puigdemont llama a mantener el hilo rojo de la resistencia catalana

Más allá de las ofrendas a Rafael Casanova, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha hecho un llamamiento, desde la red social X, a mantener el hilo rojo de la "resistencia" catalana de 1714.

Mientras tanto, en la iglesia de Sant Baldiri, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha tenido lugar la habitual ofrenda floral institucional a la tumba de Rafael Casanova, con presencia de Rull, el ministro Jordi Hereu y las conselleres Alícia Romero, Núria Parlon y Esther Niubó.

En el acto de homenaje a Gustau Muñoz, militante comunista tiroteado por la policía en la Diada del 11 de septiembre de 1978, la diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha asegurado que en el independentismo "no tiene cabida" una formación como Aliança Catalana, que solo quiere la secesión para "una parte del pueblo".