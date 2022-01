LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

David Oliver: “Estem treballant amb la meitat de la plantilla que necessitem”

Aquest dimarts fins a 150 infermeres, llevadores i fisioterapeutes es van concentrar davant del Departament de Salut per reclamar millores en les condicions professionals. Des del sindicat SATSE Catalunya denuncien contractes precaris i ràtios deficients. Precisament després de 2 anys d’alta pressió hospitalària a causa de la pandèmia. La seva principal queixa és que les retallades en Salut impossibiliten que hi hagi les infermeres necessàries per cobrir la sanitat pública.