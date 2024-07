David Cid, portaveu dels comuns: "Li toca al PSC fer esforços per arribar a un acord"

En una entrevista a la Brúixola, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha reconegut que "estan en la fase inicial" de les converses i que queda molt per arribar a un acord. En tot cas, Cid ha deixat clar que volen "un acord ambiciós" i que una de les prioritats en l'espai de negociació obert amb els socialistes és l'habitatge. En aquest sentit, ha criticat que l'actual govern català no ha fet habitatge públic de lloguer i que una de les prioritats és arribar al 15% del total. També ha defensat regular els pisos turístics i el lloguer temporal tot i que ha evitat explicar quines han de ser les fórmules legals per aconseguir-ho. Sobre el Hard Rock, Cid ha reiterat que mantenen la seva posició però tampoc ha volgut comentar en públic com estan les negociacions en aquest àmbit.

El que és evident, segons Cid, és que només hi ha dues opcions: un govern progressista de PSC, ERC i Comuns o la repetició electoral. Al seu parer, "Puigdemont no serà president; això és ciència ficció".

Les negociacions amb ERC

Sobre les converses amb ERC i la condició del concert econòmic, Cid creu que el més important és que "Catalunya ha de rebre tot el que paga" a través d'un finançament que pot ser "singular" perquè també ho és l'autgovern de Catalunya. En tot cas, preguntat directament per la fómula del concert basc, el portaveu dels comuns ha reiterat que ells sempre han parlat d'"un consorci entre Estat-Generalitat", una proposta en línia amb la que ha defensat el PSC.