LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Cruz i Bardem d'Òscars: quines pel·lícules seves han passat per Barcelona?

Els escàndols de la Gala dels Òscars han deixat en segon pla als nominats i guanyadors. Amb l'Eugeni Osàcar, professor i autor de 'Barcelona, una ciutat de pel·lícula', repassem per quan i per on han passat de Barcelona els nominats Penélope Cruz i Javier Bardem.