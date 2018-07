Creus que es prioritaria la finalització de la Sagrada Familia?

ENQUESTA

Si les obres es mantenen a aquest ritme, d’aquí nou anys la Sagrada Família estarà acabada, i amb 175 metres d’alçada es convertirà en l’edifici més alt de Barcelona. Però l’Ajuntament no considera el projecte una prioritat i difícilment es podrà finalitzar tal com el va projectar l’arquitecte Antoni Gaudi.

La basílica té pendent la urbanització exterior, una obra que no és menor i que comportaria l’expropiació d’algunes finques del carrer Mallorca per construir una gran escalinata a la façana de la Glòria que connecti amb un passeig que ha d’arribar fins a la Diagonal. Així ho va dibuixar Antoni Gaudí i així ho estan projectant els arquitectes, però pel govern d’Ada Colau s’oposa a aquesta urbanització impedint l’expropiació i reubicació dels veïns afectats.

L’expropiació afectaria a uns 150 habitatges d’un immoble construït per Núñez y Navarro que està en precari per incomplir el Pla General Metropolità. De fet, l’anterior govern municipal de CiU ja va iniciar un procés participatiu amb els veïns i el temple per estudiar quina afectació tindria aquesta urbanització. Es va arribar a pactar amb els responsables del temple crear un aparcament d’autobusos i un centre de visitants soterrat. Així com també que el reallotjament dels veïns anés a “cost zero” amb la creació d’un fons so­cial destinant un euro de cada entrada a la Sagrada Família per sufragar les expropiacions i el reallotjament dels afectats.

Malgrat això, el govern d’Ada Colau ho ha aturat tot i ja no es planteja l’expropiació que permetria l’ampliació i finalització del temple de la Sagrada Família tal com el va dissenyar Gaudi. De fet, l’Ajuntament s’està plantejant la compra del solar on s’haurien de reallotjar els veïns afectats, però no per fer les noves vivendes sinó per ubicar equipaments pendents del districte. Es tracta d’uns terrenys propietat d’Aigües de Barcelona, situats entre els carrers Mallorca, Lepant, València i Marina. De moment, però el govern municipal encara no ha presentat cap proposta concreta malgrat que fa 9 mesos tots els grups de l’oposició, menys la CUP, van instar a l’equip de govern a presentar al ple municipal un pla d’urbanització en el termini de sis mesos.

I tu, què en penses? Creus que la finalització la Sagrada Família es prioritària? L’Ajuntament hauria de facilitar la urbanització de l’entorn? S’hauria d’arribar a un acord amb veïns i el temple?

Participa i digues la teva al programa ‘La Ciutat’ amb Albert Lesan, de dilluns a divendres de 12:30 a 14h.

Pots votar a l’enquesta, dir la teva en directe o deixar-nos el teu missatge de veu al Whatsapp del programa 676760908.