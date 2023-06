Un consum urbà eficient, clau per combatre la sequera

Quan parlem de consum domèstic és inevitable pensar en l’àrea metropolitana de Barcelona, on viuen 1 milió 600 mil abonats. Segons el director de serveis de cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Fernando Cabello, la mitjana de consum domèstic al 2022 va ser de 103 litres per habitant i dia. Una xifra que representa un petit estalvi respecte l’any anterior i que demostra que la ciutadania també està conscienciada sobre la sequera.

Al conjunt de Catalunya, són un 36% els municipis, que representen un 9% de la població, que superen les dotacions permeses. En el cas de l’àrea metropolitana, només 3 dels 36 municipis que la conformen superen els límits de consum establert, que són 230 litres per habitant i dia. Per què superen aquest llindar? Cabello nega que sigui una mala gestió municipal. Són molts els factors que cal tenir en compte a l’hora d’entendre perquè es consumeix més aigua del compte: el nombre de piscines, els usos industrials o fins i tot la disseminació del municipi en urbanitzacions i això implica molts quilòmetres de xarxa de subministrament.

[[H3:Què es pot fer perquè l’aigua no es malmeti?]]

Una opció seria reduir la pressió però Fernando Cabello ha advertit que la xarxa és molt sensible als canvis de pressió i això podria ser contraproduent. Per tant, la solució més factible és la renovació de la xarxa i millora la seva eficiència. En aquest sentit, el govern ha anunciat una línia d’ajuts de 50 milions d’euros. En el darrer any i mig, l’Agència Catalana de l’Aigua també ha fet més de 2.000 contactes amb entitats subministradores per aclariments sobre les dades.