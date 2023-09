Condemnen a 4 anys i mig de presó a Miquel Buch per nomenar com a assessor un mosso que feia d'escorta a Puigdemont

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a quatre anys i mig de presó l'exconseller d'Interior Miquel Buch per un delicte de malversació per nomenar com a assessor un mosso d'esquadra que feia d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont quan va marxar de Catalunya el 2017.

També l'ha condemnat a 20 anys d'inhabilitació per malversació i prevaricació. Al mosso, Lluís Escolà, l'han condemnat a quatre de presó per malversació i a 19 anys per prevaricació i malversació.

L'exconseller s'ha mostrat sorprès de la rapidesa de la sentència, i l'ha considerat injusta. En aquest sentit, ha assegurat que presentarà recurs a la mateixa Audiència de Barcelona.

Companys de partit han mostrat també el seu rebuig a la sentència a través de les xarxes socials.

Els fets

Els fets van tenir lloc l'estiu de 2018, quan el Departament d'Interior - aleshores amb Buch al capdavant - va fitxar com a assessor a Lluís Escolà, un mosso d'esquadra que havia treballat durant molts anys en servei d'escorta de la policia autonòmica.

En el judici, Buch es va defensar explicant que la contractació d'Escolà es va produir perquè necessitava una persona de confiança que conegués bé el cos dels Mossos. Igualment, per a la Fiscalia, tot es tracta d'una tapadera i ha aportat com a proves els freqüents viatges a Bèlgica.