La comunitat educativa reclama "grans consensos" per millorar l'educació a Catalunya

En una entrevista a la Brúixola, la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Núria Larroya, ha cridat a teixir "grans consensos" socials i polítics per revertir els resultats de PISA. Per aconseguir-ho, ha defensat que cal marcar un camí entre tots, "escoltar-se i parlar". En aquest sentit, Larroya ha apostat per aplicar amb tota la força el que marca la LEC, la llei d'educació, i arribar a invertir en aquesta matèria el 6% del PIB de Catalunya.

Combatre les desigualtats socials

La presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagógica també ha posat l'accent en la necessitat de combatre la pobresa infantil i revertir les desigualtats educatives. També ha prioritzat la salut mental i el benestar dels infants i adolescents, així com donar-los veu: "Són els usuaris d'aquest sistema educatiu, cal escoltar-los perquè tenen propostes molt interessants". Més enllà dels canvis que es puguin introduir dins de les aules, Larroya ha assegurat que cal anar més enllà i estendre "la filosofia" de contemplar el conjunt de l'educació més enllà de les classes. Això vol dir, per tant, implicar també les activitats extraescolars i la feina dels monitors. També ha reclamat mirar el conjunt del territori i les seves particularitats territorials i no només centrar-ho tot en les grans urbs.