Cómo frenar las plagas en Catalunya?

Las plagas han augmentado en Catalunya en los últimos dos años. Es la principal conclusión que ha dejado el estudio elaborado por ADEPAP (Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental) y que confirma que en 2022 y 2023 hubieron más avisos a las empresas de control de plagas que anteriormente, lo que confirma este augmento constante de las plagas.

Las condiciones propicias

Tal y como ha reconocido en 'La Ciutat' Andreu Garcia, vicepresidente de ADEPAP, "hoy en día se producen las condiciones ideales para que proliferen los animales de plaga. Hay que tener en cuenta que, ya de por sí, las plagas proliferan más cuanta más gente hay, porque los animales encuentran tanto alimento como refugio en las grandes ciudades. Si a esto le añades condiciones climatológicas ideales para ellos, especialmente los insectos, como humedad y calor, hay más probabilidad de que augmenten las plagas".

Chinches y palomas, en augmento

Dos plagas que quizás no teníamos tan presentes son las de las chinches y las palomas. En el caso de las chinches, García recuerda que "se trata de una plaga intradomiciliar, pasa dentro de nuestra casa, lo que la convierte en una plaga especialmente molesta a pesar de no ser transmisora de enfermedades. Viene dada normalmente por la actividad de ocio que pueda tener una persona, especialmente a la hora de viajar. Lo más común es que la persona que viaja duerma en según qué sitios o en camas diferentes y pueda recoger chinches de ahí, se quedan en la ropa o en la maleta y acaban en tu casa. Es importante revisar bien todo el equipaje. También parece que está de moda recoger objetos de la calle o de un contenedor y restaurarlos. Esto también es una fuente de chinches".

En el caso de las palomas, García ve clave "reducir sus zonas de anidaje y reproducción y sobretodo no alimentarlas. Sigue habiendo personas aficionadas a dar de comer a las palomas, pero siendo una plaga tan notoria no es muy prudente hacerlo. La categoría de plaga no viene tanto por el tipo de animal sino por el impacto que tiene en la sociedad".

Sociedad concienciada

Respecto al futuro, Andreu Garcia se muestra optimista porque "la sociedad parece que tiene mucho sentido de la higiene y está muy concienciada sobre las plagas. A la mínima que sienten la amenaza o un indicio de que puede haber una plaga en su casa o en determinadas zonas, avisan rápidamente".

De cara a verano, García recuerda que "las cucarachas son la plaga que más prolifera en verano porque es el animal al que más le benefician las condiciones climatológicas en esa época del año. Para intentar frenar esta proliferación es muy importante controlar la gestión de resíduos. La actuación conjunta de las instituciones, empresas y las personas de a pie es clave para controlar al máximo las plagas".