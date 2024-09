¿Cómo afecta un saludo a tu negocio?

Jordi Mas, CEO de la consultoría Crearmas y presidente de La Boqueria, nos enseñará esta temporada los secretos para que nuestro negocio funcione.

Uno de los primeros consejos que nos da es cuidar a los trabajadores. No olvidemos que lo primero que ve el cliente al entrar a nuestro negocio es al vendedor. Una sonrisa o un saludo puede marcar la diferencia.

Si un empleado no tiene una buena actitud ante el cliente, no siempre es su culpa. A veces es el propietario quien no le ha indicado correctamente lo que se espera de él. Es por eso, que uno de los puntos más importantes para nuestro negocio es invertir en una buena formación para nuestros vendedores.

Si quieres saber más, no te pierdas la sección de Jordi Mas en La Ciutat.