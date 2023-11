Comissions Obreres qüestiona la mortalitat dels contractes indefinits

En una entrevista a la Brúixola, el secretari de treball de Comissions Obreres de Catalunya, Ricard Bellera, ha posat en dubte les conclusions d'un informe presentat per Foment del Treball segons el qual 7 de cada 10 contractes indefinits s'extingeixen abans d'un any i que 106 mil persones . Segons Bellera, "són dades que s'han interpretat de forma forçada i molt efectistes". Bellera ha esgrimit l'informe de l'Observatori del Mercat de Treball, que apunta que en un any s'ha incrementat un 7% el nombre de persones que han signat dos contractes indefinits en un mateix mes. El dirigent de CCOO ha explicat que aquest increment "està relacionat amb l'increment dels contractes indefinits i el fet que alguns dels firmants no acabin passant el període de prova.

Els motius

Per què no passen el període de prova? Segons Bellera, "hi ha diferents factors". Un d'ells, al seu parer, seria la reducció de l'atur. Això implica que hi ha menys persones que opten a un lloc de feina i, per tant, els processos de contractació són "més complexos". En aquest sentit, ha defensat la necessitat d'ajustar la formació i els processos d'inserció per trobar els candidats més idonis per a un lloc de feina.

Balanç positiu de la reforma laboral

En tot cas, el secretari de Treball de CCOO a Catalunya ha enfatitzat que la reforma laboral ha permès superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya. Bellera ha assegurat que, si entre setembre del 2022 i del 2023 s'han reduït un 25% els contractes indefinits, és perquè la contractació es manté. El dirigent de CCOO ha criticat que la patronal estigui més preocupada per la reducció de la taxa de temporalitat que pel benestar dels treballadors.