Comissions Obreres considera que l’accident mortal a la mina de Súria es podria haver evitat

El sindicat Comissions Obreres ha presentat avui les conclusions de l’informe que han elaborat sobre l’accident mortal del passat 9 de març.

El secretari general de Comissions Obreres d’Indústria, José Antonio Hernández, ha alertat que s’han detectat dèficits greus, han dit, sobretot en l'organització del treball i en la comunicació entre els treballadors, i que si no es solucionen, els factors de risc continuen presents. En aquest sentit, neguen que l'accident fos inevitable.

Per la seva banda, fonts de l’empresa gestora de la mina, ILC Iberia, neguen les acusacions. Diuen que la seva prioritat ha estat, és i continuarà sent la seguretat i se seguiran implementant mesures per millorar-la.

Accident a la mina de Súria

El 9 de març tres persones van morir mentre feien tasques de seguretat a la mina de Súria. Van quedar atrapats a uns 700 metres després de caure part del sostre de la mina.