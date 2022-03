Com es van originar les plantes al nostre planeta?

Avui a la secció de ciència del Nits de Ràdio en Sheddad ens parla de plantes. Com van aparèixer a la Terra, com van evolucionar, i sobretot on es van originar?

Si provenen del mar, com es van "transportar" fins a la terra?

En què es diferencien de la resta d'éssers vius? Quines tipologies diferents existeixen?

Van estar desde el principi dels temps? Són unes espècies comuns a l'univers o és un element autòcton de la Terra?

Ens ho explica avui el nostre divulgador científic, Sheddad Kaid-Salah Ferrón, al nits de ràdio amb David Cervelló