Com s'ha de cuidar la comunicació d'un acte d'homenatge?

La setmana passada, se li va retre homenatge a un dels millors esportistes del món i de la història, Rafael Nadal. Ens pot semblar que fer un acte homenatjant a una figura tan important, de qualsevol àmbit, pot ser una tasca impossible, però el de Nadal demostra que no. Com explica l'Alberto Gómez, expert en comunicació, "estava tot mesurat: els parlaments, el temps que va durar...", de fet, ens explica que el més important és que la cerimònia satisfaci a la figura homenatjada i va ser així en aquest cas.

Gómez també ens ha portat d'un torneig que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Mallorca, a l'Acadèmia de Rafa Nadal. "Són 100 nens i nenes jugant, amb els seus pares, entrenadors... És realment molt difícil organitzar un esdeveniment així", explica Gómez. Així i tot, destaca que és important tenir clar "els objectius que vols assolir" i també, en un àmbit com els esports, també ho és "els valors que vols transmetre". "Els nanos jugaven molts partits encara que perdessin. És important per fer-los entendre que no tot és guanyar en l'esport" diu Gómez i afegeix que d'aquesta manera "ajudes a créixer mentalment als futurs tenistes".