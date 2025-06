Falta gairebé una setmana per a que arribi uns dels dies més especials de l’any: Sant Joan, una festivitat en la que tenen un paper molt protagonista els petards. Aquest any s’espera aquests estiguin molt més presents. Si, i es que el sector de la pirotècnia augura un Sant Joan a l'alça un cop superats els riscos extrems de la sequera. Es preveu un increment de les vendes del 6% i uns beneficis que fregaran els 23 milions d’euros, ja que la ciutadania podrà celebrar la revetlla de Sant Joan sense problemes ni restriccions. Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat amb Jordi Brau, CEO de 'La Traca', empresa pirotècnica creadora de petards de baixa intensitat, i president de l'Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España, i ens ha explicat que "després d'aquests anys amb sequera esperem una revetlla amb total normalitat".

"Va haver-hi punts de venta que no es van poder obrir els anys passats, la sequera ens va afectar molt", explica el Jordi. "Després de tot plegat la gent té moltes ganes de tornar a llençar petards, amb responsabilitat sempre", diu. "Els productes més venuts són bombetes, bengales, i cada cop es ven més la pirotècnia de baixa sonoritat per no molestar als animals ni a cap col·lectiu", afegeix.

"La gent ha de comprar petards i celebrar Sant Joan amb responsabilitat, per això recomano comprar aquests petards de baixa sonoritat. Serà una nit màgica!", conclou.