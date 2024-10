Com es poden preparar les infraestructures per sobreviure a les inundacions?

La DANA és un fenomen meteorològic no previsible. Així ho defineix el professor de la UPC, enginyer de camins, canals i ponts i director del grup FLUMEN d'Hidràulica, Ernest Bladé, que també explica que en els últims anys "no s'ha abaixat la guàrdia en matèria d'inundacions ni s'ha deixat de treballar". Tenint en compte que la dècada dels vuitanta es van produir molts aiguats, Bladé reflexiona que "a escala humana quaranta anys semblen molts, però en l'àmbit meteorològic no". L'expert també apunta que "si haguéssim de deixar de fer construccions a zones inundables no podríem construir". En aquest sentit, assegura que "és impossible evitar inundacions" però que s'ha de vetllar per "no posar en risc la vida de la gent i intentar minimitzar els danys".