Com podem fer rendir els nostres estalvis en un 2024 tan incert?

Després de les vacances de Nadal, podríem parlar del gener costerut, és a dir, de les dificultats econòmiques que es passen durant aquet mes després de les despeses extra de les festes de Nadal. Però, a la Brúixola, preferim buscar un to més positiu i oferir algunes recomanacions sobre què podem fer per treure el màxim rendiment als nostres estalvis o inversions en un any, el 2024, marcat per les pujades del tipus d'interès, la inflació i un context geopolític molt delicat.

Planificar els nostres objectius

En una entrevista a la Brúixola, el director d’educació financera a l’Institut d’Estudis Financers, Jordi Martínez Llorente, ens ha explicat que el més important és que tinguem clar quins són els nostres objectius vitals, definir-los i prendre les decisions econòmiques que ens permetin assolir-los. D'entrada, segons Martínez Llorente, cal construir un fons d'emergència en un compte corrent per a possibles imprevistos. En cas d'un perfil conservador, és a dir, d'una persona que no tingui massa coneixements financers, el més prudent és optar per dipòsits bacnaris, lletres del tresor i fons de renda fixa. "Tenim bones notícies pels conervadors perquè ara es poden obtenir certs rendiments que fins ara eren impesnsables". En aquest sentit, els fons de renda fixa poden ser una bona opció, ja que tenint en compte que els tipus d'interès es mantindran o començaran a baixar ens poden donar una plusvàlua.

La diversificació, sempre

En el món de les inversions, el punt clau és la diversificació. Martínez Llorente ha destacat que, segons els darrers informes en competències financeres, "la meitat dels consultats no tenen clar la importància" de repartir els ous en diferents cistelles. De cara al 2024, tenint en compte que serà un any incert, "és important diversificar per reduir possibles riscos". En el cas de criptomonedes, el director d'educació financera de l'IEF ha defensat ser molt prudent en cas d'apostar per aquesta opció i de fer-ho "amb un percentatge petit del patrimoni i que estiguem disposats a perdre'l".