EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Com més aviat comencem a controlar els factors de risc cardiovascular, millor per al nostre cervell

Les malalties cardiovasculars i la demència coexisteixen en etapes avançades moltes vegades; no obstant això, hi ha pocs estudis longitudinals en persones de mitjana edat, 50 anys, que hagin avaluat la interacció entre l'aterosclerosi i els factors de risc sobre la salut del cervell. Ara, una investigació realitzada al Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), dóna noves dades sobre aquesta relació i confirma la rellevància de controlar els factors de risc cardiovascular tradicionals, com hipertensió, colesterol, diabetis, tabaquisme o sedentarisme, no només per cuidar la salut cardiovascular, sinó també per prevenir malalties com l'Alzheimer. Carles Aguilar entrevista el Dr. Valentí Fuster, Director General del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars Carlos lll de Madrid, President del Mount Sinai Medical Center de Nova York i Editor en Cap del Journal of The American Medical College of Cardiology.