Com gestiona el sector turístic la falta d'aigua?

La Setmana Santa és la primera prova de foc per al sector turístic d’una temporada marcada per la sequera i les restriccions. A bona part de les comarques tarragonines, no hi ha cap problema per omplir les piscines però, en canvi, els establiments que depenen de la conca Ter Llobregat o de l’aqüífer del Fluvià, en situació d’emergència en fase 1 i 2 respectivament, les restriccions són més dures. També estan en alerta, amb algunes limitacions, els allotjaments que estan a la zona del Baix Ter.

La sequera arriba als tribunals

Enmig de l'aplicació de les restriccions, l’Associació Catalana de Càmpings ha portat el decret de sequera al TSJC per la prohibició d’omplir les piscines. L’entitat hi veu un greuge comparatiu respecte instal·lacions com els equipaments esportius i demanen que els càmpings puguin presentar també un pla d’estalvi d’aigua, com fan les indústries, on cada establiment detallarà com redueix el consum.

Iniciatives privades

Alguns hotelers també se les han empescat per trobar recursos particulars per disposar de més aigua. És el cas dels hotelers de Lloret de Mar que han anunciat que compraran una dessaladora privada i mòbil per poder omplir les seves piscines i esquivar així les restriccions. Una iniciativa que compta amb el suport de l’ajuntament de Lloret i amb el vistiplau de la Generalitat.

De totes aquestes qüestions hem parlat amb el gerent càmping Les Medes, Josep Maria Pla, amb la presidenta de Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, i el director del Clúster de l'Aigua, Xavier Amores.