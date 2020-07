TECNOLOGIA A 'LA CIUTAT'

El confinament, no només ens va portar noves maneres de viure o nous entreteniments; també ha fet créixer el consum d’aplicacions per trobar parella. Segons un estudi realitzat per Smartme Analytics i que involucra a més de 8.000 persones, entre els menors de 35 anys l'ús de Badoo ha experimentat un repunt del 52%; Wapo un 35%; Grindr un 24%; i Tinder un 94%. Carles Lamelo ens explica a l’espai de tecnologia de La Ciutat amb Mònica Günther com funciona l’aplicació per lligar Tinder.