Com ens afecta el canvi horari?

La matinada del diumenge toca endarrerir el rellotge una hora: Arriba l'horari d'hivern, i, amb ell, una hora menys de llum i incomoditat per a molta gent. Canvis de rutina, menys hores de son, i, tot això, amb l'afegit de les temperatures, que cada cop son més altes i que agreugen els problemes de son que puguin patir les persones. De com afecta el canvi d'horari, del que podem fer per reduïr la seva afectació i de la seva utilitat n'hem parlat amb el director territorial de Lleida del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Jaume Celma.