Com ha afectat el Brèixt a les empreses catalanes?

L'Agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat (ACCIÓ) va obrir la 'Finestreta Brèxit' per donar suport a més de 2.200 projectes d'empreses catalanes per ajudar-les a adaptar-se al Brèxit.

La directora d'internacionalització d'ACCIÓ, Cristina Serradell, ens explica els efectes i les conseqüències de la sortida del Regne Unit de la UE per a les empreses catalanes.

Serradell indica que un dels principals problemes són “logístics”, però que -2el Regne Unit continua sent el 5è mercat en importància”.