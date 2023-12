Ciutat Vintage: L'origen de la clau

Qui no utilitza avui dia una clau per obrir una porta? Es tracta d'un objecte que fa tants anys que és amb nosaltres i tant normalitzat que ni pensem en quan es va inventar o si en el seu dia va ser un invent que va canviar la societat. Doncs així és: L'origen de la clau el tenim a l'Antiga Grècia i, a banda de tenir un tamany que avui dia ni ens plantegem per la seva grandària, va servir, en el seu dia, perquè les classes més altes de la societat poguéssin guardar els seus objectes més valuosos. Fixeu-vos com ha evolucionat que avui dia podem obrir portes amb targetes digitals. D'aquesta evolució de la clau al llarg de la història n'hem parlat amb l'Ethan López a 'La Ciutat Vintage'.