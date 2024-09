Ciutat Solidaria: Fundació Èxit

La Fundació Exit es dedica, des de fa més de dues dècades, a reduïr l'abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social. De la mà de centres educatius que hi col·laboren activament, busquen treballar per la igualtat d'oportunitats a través dels seus cursos d'orientació, on busquen que les persones que ho necessiten trobin el seu lloc en el món educatiu i també en el món laboral.

La Fundació Èxit l'hem conegut a través de la seva coordinadora de projectes d'orientació, Alba Plana, que ens ha explicat amb tot detall els projectes que tenen i la manera amb la que treballen a la fundació.