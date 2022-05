L’Oficina Antifrau recomana activar nous protocols per poder controlar pagaments com els 35 milions d’euros que l’Institut Català de Salut va avançar per comprar material sanitari el març del 2020. El director de l'OAC, Miguel Ángel Gimeno, ens explica també com funciona l'organisme i què hem de fer qualsevol de nosaltres si volem interposar una denúncia.