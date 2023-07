En Bruno Pérez Junca ens explica que hi ha grups internacionals destinats a desestabilitzar empreses i institucions. La Generalitat rep centenars d’atacs informàtics, per exemple. Però també els podem rebre nosaltres a casa i als nostres dispositius mòbils, per això és importantíssim cuidar al màxim la nostra seguretat a la xarxa. Un dels consells principals és no portar fotografies de documents oficials al nostre telèfon