La Cerdanya demana fer pinya pels JJOO d'Hivern

Isidre Chia esgrimeix les inversions en infraestructures i l'impacte econòmic com a arguments per celebrar els Jocs Olímpics d'Hivern. També destaca que un esdeveniment d'aquest tipus faria incrementar la població de 15.000 a 20.000 persones durant dues setmanes. El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, en tot cas, reclama que es mantinguin les inversions previstes al territori encara que finalment no se celebrin els Jocs. Isidre Chia assegura que “hi ha consens al Pirineu” a favor dels JJOO d'Hivern i, per la qual cosa, la consulta “no és necessària”. Respecte les manifestacions en contra, Isidre Chia nega que fossin veïns del territori. “Va venir gent de fora a manifestar-se. No era gent del territori”, afirma el president del Consell Comarcal de la Cerdanya.