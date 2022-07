LA BRÚIXOLA, AMB MARCOS DÍAZ I MARÍA GÓMEZ

La CECOT troba “imprescindible un pacte de rendes”

El presiden de la CECOT, Xavier Panés, considera “imprescindible un pacte de rendes” com una eina útil per combatre la forta inflació. Respecte un possible increment dels salaris, Panés creu que apujar els sous comportaria més inflació.