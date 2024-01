Catalunya viu un tancament d'any agredolç pel que fa l'atur

Les contractacions de Nadal no eviten que Catalunya tanqui el mes de desembre amb un repunt de l’atur. Hi ha 3mil 400 persones més sense feina respecte el novembre, quan també hi va haver un lleuger creixement.

De fet, juntament amb Extremadura i Ceuta, són les úniques regions espanyoles on l’atur ha pujat al desembre. El total d’aturats a Catalunya se situa en els 340mil. Pel que fa l’afiliació, no s’ha aconseguit crear nous llocs de treball. El nombre d'afiliats a la seguretat social cau en 3mil 500 persones.

Reaccions

Ara bé, al conjunt de l’any, el mercat de treball català tanca el 2023 amb xifres positives. Tant pel que fa el nombre d’aturats com de persones cotitzants. Els agents socials, però, recorden que encara hi ha centenars de milers d’aturats i assenyalen les polítiques socials com a responsables.

per un costat, Catalunya acaba l’any amb menys persones a l’atur que el 2022. Ara bé, la variació és molt lleugera i això preocupa als representant dels treballadors. Sobretot, "pel que fa la situació de les persones desocupades de llarga durada", lamenta Ricard Bellera, el responsable d’economia de CCOO.

D’altra banda, des de les patronals lamenten els elevats costos laborals que suposa contractar una persona des de la posada en marxa de la nova reforma laboral. Un fet que frena el volum de contractacions malgrat les vacants que pateixen alguns sectors.

"De fet, el nombre de contractes va caure al desembre un 27% en comparació al novembre", assegura Josep Ginesta, secretari general de PIMEC.