Catalunya tancarà l'any amb un balanç positiu de l'atur

En una entrevista a la Brúixola, la catedràtica en economia a la Universitat de Barcelona Montserrat Guillén ha tret ferro al lleuger augment de l'atur al mes de novembre i l'increment del nombre de desocupats per segon mes consecutiu: "No és una situació alarmant; això passa sempre al mes de novembre i, habitualment, encara passa més, és un mes en el que veiem un augment del nombre d'aturats més important del que he vist ara". En tot cas, el creixement, segons Guillén, és fruit de l'allargament de la campanya turística d'estiu.

Balanç positiu a finals d'any

Guillén també està convençuda que el balanç serà positiu a finals d'any. Segons els seus càlculs, caldrà estar atents al mes de desembre però tot indica que Catalunya acabarà amb un 2% menys d'aturats respecte l'any passat: "Hauríem de fer bé el final d'any, amb bona salut". Preguntada per la comparació amb la baixada de l'atur que s'ha registrat de forma general a Espanya, la catedràtica en economia de la UB ha apuntat que és també fruit de la temporalitat del turisme i ha posat l'exemple de les illes Balears, que ha liderat el creixement de l'atur per comunitats autònomes. Guillén ha reiterat que Catalunya està en una situació de "stand by", "en un lloc discret" amb un creixement de l'atur molt lleuger.

Què passarà al 2024?

De cara a l'any vinent, Montserrat Guillén ha reconegut que el previsible alentiment de l'economia "afectarà segurament" al mercat laboral de Catalunya tot i que ha destacat que el pes de la indústria farà que l'economia catalana sigui "menys volàtil". Guillén, però, també ha admès que hi ha altres factors a tenir en compte, com l'increment del salari mínim interprofessional: "A Catalunya hi ha moltes petites i mitjanes empreses que sempre "estan espantades" quan es produeix aquest increment.

Pel que fa al creixement del nombre de contractes temporals al novembre, Guillén ho ha atribuït a la incertesa en l'àmbit internacional, al risc de que la crisi es pugui estendre a tota Europa: "En aquestes circumstàncies, hi ha moltes empreses que prefereixen optar al contracte temporal, però sense la reforma laboral les dades serien pitjors".