Catalunya celebra l’Any María Matilde Almendros

María Matilde Almendros va ser una dona de ràdio, però també una dona de teatre. L’any 1952 va estrenar al Teatre Romea de Barcelona l’obra de Josep Maria de Sagarra ‘L’amor viu a dispesa’. A partir d’aquesta interpretació, el locutor i polític català Joan Viñas Bona la va convèncer per treballar a la ràdio, on va participar en diferents programes. El que més renom li va donar va ser ‘De España para los españoles’, que es va emetre diàriament des de l’any 1964 fins al 1978 a Radio Nacional de España. Enguany, la Generalitat li dedica l’any a ella amb diferents actes per glossar la seva figura i obra. La comissària de l’any, Pilar Goñi, ens ho ha explicat a ‘La Ciutat’.