Càritas alerta d'un gran augment en els índex de pobresa, especialment en el sector de la vivenda i el laboral

El Nadal acostuma a ser època d'abundància i de felicitat, però una bona part de la societat no s'ho pot permetre, almenys com voldria, ja que els índex de pobresa a Catalunya van en augment. És el que alerta Càritas de Barcelona, que a través d'un informe que serveix per fer balanç de l'any, alerta que les llars que acudeixen a la fundació en busca d'ajuda han augmentat un 21%. D'aquestes, la meitat ho fan per primera vegada. A més, l'informe també conclou que un 70% de les families ateses per Càritas viuen en una vivenda no digna, sobreviuen amb relloguers, habitacions compartides, acollits en cases de familiars o amics o directament al carrer. Una situació que segons Càritas vé donada per l'enorme precarietat que hi ha al món laboral. D'aquestes dades i de la situació actual n'hem parlat amb el director de Càritas Barcelona, Eduard Sala.