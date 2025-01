"És un canvi de paradigma molt important en l'àmbit de la justícia"

La Generalitat i el govern espanyol van anunciar l’especialització dels jutjats d’instrucció per tal de descongestionar la justícia i que puguin assumir els casos de violència masclista. La nova llei d’eficiència judicial preveia que els cinc jutjats especialitzats en violència sobre la dona, que fins ara es limitaven a l’àmbit de la parella i exparella, assumissin tots els casos de violència masclista. És per això, que ara preveuen augmentar aquesta atenció amb més jutjats especialitzats. Concretament, preveuen especialitzar-ne un 20% per assumir la càrrega de treball.

Segons Ignasi Fernández de Senespleda, titular del jutjat de mercantil 10 i membre de sala de Govern, i integrant del grup de treball de sala de Govern sobre l'impacte de la llei en organització i funcionament, assegura que aquesta mesura és un canvi de paradigma important en l'àmbit de la justícia. Assegura que tot i que això permetrà millorar la càrrega de treball, no solucionarà tots els problemes actuals en el món judicial.

Segons Fernández de Senespleda, l'especialització és una arma de doble tall, perquè si no es gestiona correctament, els recursos que es destinin a una especialització, sigui violència masclista o un altre, es deixaran d'enviar a un altre àmbit i això pot provocar desajustos.