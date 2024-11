"Hi ha un canvi de paradigma: si abuses d'un menor hauràs de respondre davant la justícia civil, no la divina"

El ple del Congrés dels Diputats ha donat llum verda a debatre la iniciativa impulsada des del Parlament de Catalunya perquè els delictes de pederàstia greu no prescriguin. Ha tirat endavant amb 305 vots a favor del PP, el PSOE i els seus socis d'investidura. Miguel Hurtado, activista i víctima d'abusos per part d'un monjo de l'Abadia de Montserrat, explica a 'La Brúixola' com han rebut la notícia que ara farà una dècada que reclamen: "estem molt contents, ha estat un molt bon debat i amb un consens majoritari". Durant la sessió al Congrés, la diputada socialista Judit Alcalá apuntava que només el 4% de les persones denuncien els abusos patits durant la infància. En aquest sentit, Hurtado afirma que "el menor té por de les conseqüències", ja que en la majoria de casos l'agressor forma part de l'entorn. Així i tot, recorda que "no hi ha una obligació de denunciar, però pot ser bastant sanador trencar el silenci". És important tenir en compte que encara que es modifiquin els terminis de prescripció, no serà mai aplicableretroactivament als delictes que s'han comès fins ara. En aquest sentit, Hurtado destaca la importància de la intenció de protegir les generacions futures amb aquesta llei. A més, recorda també que existeix una alternativa: una llei d'imprescriptibilitat civilretroactiva en què les víctimes poden denunciar els agressors supervivents i les institucions, demanant indemnitzacions que permetin que les víctimes tinguin accés a la tutela judicial.