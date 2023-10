El cànnabis pot tenir beneficis mèdics per a epilèptics i malalts d'esclerosi

Per norma general, el cànnabis és dolent, però en alguns casos pot tenir beneficis mèdics. Així es desprèn d'un estudi recent sobre la matèria, el més gran fet a nivell mundial, en el que hi ha participat investigadors de l’Hospital Clínic i l’Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sumyer (IDIBAPS).

L’estudi, publicat al British Medical Journal, ha revisat milers de publicacions que inclouen pacients de tot el món. D’una banda, es conclou que el cànnabis pot millorar algunes condicions mèdiques. "Amb una evidència alta, pot ser beneficiós per a l'epilèpsia, el dolor crònic i l'espasticitat en l'esclerosi múltiple", ha enumerat Joaquim Raduà, investigador de l’IDIBAPS. Tot i que no s’han d’oblidar els efectes secundaris al sistema nerviós central, de manera que la consigna és ponderar els riscos i els beneficis en cada cas individual.

Ara bé, l’estudi envia un altre missatge molt clar: i és que les embarassades, els conductors i els menors de 25 anys són grups vulnerables i no n’haurien de consumir. En el cas dels joves, per l’elevat risc de patir psicosi. "Avui dia, el millor consell que podem donar és que no consumeixin cànnabis els menors de 25 anys. Inclús, s'haurien de prendre mesures legals com passa amb l'alcohol, que en teoria no es pot consumir abans dels 18", ha detallat Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic.

Cal tenir en compte que el cànnabis té molts components, però n’hi ha dos que són els més importants. Un és el Tetrahidrocannabinol (THC), el que genera risc d’addicció. I l’altre, el Cannabidiol (CBD), és una substància innòcua que, en casos com l’epilèpsia, és suficient per si sola per tractar-la.