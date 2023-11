La cançó de 1992

Avui, 'La Cançó de l'any' ha estat especial. I és que quan un parla del 1992 no pot evitar recordar un dels anys més significatius i representatius de la societat catalana moderna. La organització dels Jocs Olímpics per part de la ciutat comtal va significar un punt d'inflexió per una ciutat que es va obrir al món i es va donar a conèixer. Avui, doncs, en una 'Cançó de l'any' especial, hem repassat l' 'Amigos para siempre' de Los Manolos, 'Mi Gato' de Rosario Flores', i una mica de Whitney Houston, The Cure, Joaquin Sabina i country. I avui, la Miriam s'ha proposat que ningú conegués la seva cançó: així ha estat.