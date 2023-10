Després que a les cinc primeres seccions repasséssim els darrers anys de la dècada dels 80, avui hem inaugurat els 90, escoltant les cançons més destacades del primer any de la dècada. Sinead O'Connor, Elton Jonh, Azúcar Moreno, Radio Futura... Una secció que, com sempre, a banda de la nostàlgia ha deixat moments molt divertits. A més, la Míriam segueix aconseguint que la Montse Valls no sigui capaç d'identificar la cançó que ella proposa cada setmana.