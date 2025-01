Camil Ros: “Toca invertir en les persones”

La jornada laboral de 37,5 hores és el principal cavall de batalla de la UGT que ha instat al Govern central a “no enrocar-se” per aconseguir aquesta fita en “els propers mesos”. El líder estatal del sindicat, Pepe Álvarez, ha amenaçat amb manifestacions i ha advertit que “posarem contra les cordes les formacions contràries la reducció de la jornada laboral”.

“Els nostres pares tenien una cultura de quantes més hores extra millor -per estalviar, per fer un raconet o per comprar una segona residència-, però la cultura actual és que no volem fer hores extra, sinó gaudir de la vida”, ha manifestat el líder de la UGT a Catalunya, Camil Ros.

El secretari general ha afegit que “toca invertir en les persones” després de l’aposta per la tecnologia i la millora dels equipaments que han fet les empreses en els darrers anys. En aquest sentit, ha criticat que “la jornada laboral no canvia des de fa més de 40 anys”.

Camil Ros renova lideratge

Camil Ros ha sortit reelegit secretari general per tercera vegada consecutiva i sense cap candidatura alternativa. El líder sindical ha rebut el suport del 81,8% dels vots en el 17è congres de l’organització. El conclave s’ha celebrat entre aquest dimarts i dijous a Mataró i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa; i el president del Parlament, Josep Rull. També han assistit altres líder polítics com els expresident José Montilla i Pere Aragonès.

La UGT reclama un SMI de 1.300 euros

El sindicat també ha situat com a prioritat un nou increment del salari mínim interprofessional. La UGT reclama que el SMI sigui “el 60% del salari mig”, però adverteix que no acceptaran un “salari mig inventat”. En aquest sentit, recorden que “el salari mig és de 1.300 euros segons dades de la Seguretat Social, l’Agència Tributària i l’Eurostat”.