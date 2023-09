La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona preveu que el preu de l'habitatge seguirà a l'alça durant els propers mesos

En una entrevista a la Brúixola, Óscar Gorgues ha explicat que aquesta "demanda suficient i solvent" ajuda a que els preus no només es mantinguin sinó que també pugin. En el segon trimestre del 2022 ho ha fent en un 1,8% al conjunt de Catalunya. "Jo era dels que deia que el mercat no s'havia refredat; el problema és que no tenim oferta d'obra nova i, per això, han pujat més els preus aquesta tipologia", ha apuntat el gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona.

Sense canvis a curt termini

Óscar Gorgues pronostica que els preus poden seguir pujant en els propers mesos perquè no hi haurà nova oferta i fins i tot aquesta es pot contraure per l'augment dels tipus d'interès que dificulten el canvi de casa i l'accés a noves hipoteques. Segons el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l'únic que pot fer que es produeixi un alentiment de la pujada o fins i tot una caiguda és el contagi d'una recessió incipient a Alemanya.

Més habitatge protegit

El problema de fons, segons Gorgues, segueix sent el mateix: la incapacitat de les administracions de crear un parc d'habitatge protegit. També ha reiterat que la llei d'habitatge espanyola, que regula la contenció dels preus del lloguer, "agreujarà el problema".