Calonge, el poble on Sant Jordi és tot l'any

Per a molts catalans, Sant Jordi és el dia més bonic de l'any. Durant 24 hores intenses i anhelades, els llibres es converteixen en protagonistes absoluts. Tothom parla de literatura, remena entre novetats i clàssics i tria un títol per regalar a la persona que estima (que pot ser, també, un mateix). Però hi ha un lloc on aquesta màgia es produeix cada dia, un lloc on, podríem dir, Sant Jordi és tot l'any. Es tracta de Calonge, la primera “booktown” o poble de llibres de Catalunya.

Aquest municipi del Baix Empordà es va convertir en poble de llibres l'any 2021. Actualment compta amb cinc llibreries, però aquest 2024 n'obriran tres més. Seran, doncs, vuit llibreries en una població d'uns 12mil habitants. La primera pregunta que ve al cap és: ja hi ha lloc per a tantes llibreries en una localitat d'aquestes dimensions? La resposta ens la dona Lídia Lobato, propietària de la llibreria La Fàbrica de Calonge, en declaracions a Onda Cero: "Una llibreria sola la pots trobar a qualsevol lloc. La idea és que treballem en conjunt, n'hi ha dues que són generalistes i les altres són especialitzades".

En el seu cas, La Fàbrica és una llibreria musical, de manera que també ven vinils. També n'hi ha una d'especialitzada en gastronomia i les tres noves que obriran seran de temàtica històrica, de costura i de salut i natura. Lluny de trepitjar-se les unes a les altres, la voluntat d'aquestes botigues és ajudar-se. Ho explica a Onda Cero Pol Verdaguer, de Calonge Còmics, especialitzada, evidentment, en el món del còmic: "Si ve algú a la meva llibreria que busca un títol específic que jo no tinc, li indico on pot anar".

Aquesta col·laboració és clau per aconseguir el que tots volen: que el projecte funcioni. I, perquè això passi, cal que les llibreries es converteixin en l’atractiu turístic d’un poble que, no ho oblidem, es troba a la Costa Brava. Es tracta, doncs, de canviar el turisme de sol i platja pel turisme literari, menys volàtil i més estable durant tot l’any. Tot i això, el calendari de la zona es continua imposant a Calonge. Ho admet una de les llibreteres que hi ha estat picant pedra des del principi: Meritxell Ral, de la Llibreria Rals, una de les dues generalistes. "Nosaltres necessitem que vagi fent tot l'any, però hi ha uns pics, que són Sant Jordi, Setmana Santa, l'estiu i Nadal. Mentre que moltes llibreries de ciutat tanquen a l'estiu perquè no hi ha clientela, per a nosaltres juliol i agost són molt importants", comenta.

En declaracions a aquesta casa, Ral ha recordat que les activitats de Sant Jordi van molt més enllà del 23 d'abril a Calonge. La programació va començar el dia 18 i s'allargarà fins al 27. De fet, avui és un dia més centrat en la població local, mentre que els visitants van omplir el poble el cap de setmana passat.

Sigui com sigui, els botiguers d'aquesta “vila de llibres” són conscients que han de mantenir-se vius tot l'any, i cadascun d'ells troba una manera de fer-ho. La Fàbrica ofereix música en viu i tasts de vins de l'Empordà, Calonge Còmics fa classes de dibuix i Rals té quadres exposats. Aquestes són algunes propostes, però l’oferta d’aquest poble de llibres és àmplia i per a tots els gustos. La millor manera de descobrir-la és fent-hi una visita i convertint un dia qualsevol en el que, per a molts, és el dia més bonic de l’any.