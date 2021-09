Calendario escolar Cataluña 2020-21: cuándo empiezan las clases y las fechas clave

Los alumnos de los centros no universitarios como colegios, institutos de secundaria y Bachillerato ya tienen fijadas las fechas del inicio del curso en Cataluña.

¿Cuándo comienzan las clases en Cataluña? Fechas clave:

El curso escolar 2021/22 de Cataluña comenzará en Educación Primaria el día 13 de septiembre y concluirá el 22 de junio.

Escuelas de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria: 13 septiembre

13 septiembre Escuelas de ESO, bachillerato y ciclos formativos: 13 septiembre

13 septiembre Estudios de régimen especial, excepto las escuelas oficiales de idiomas: 13 septiembre

Ciclos formativos de grado superior de formación profesional inicail y de artes plásticas y diseño: 20 de setiembre

Estudios de centros y aulas de formación de adultos: no más tarde del 20 de septiembre

Estudios de las escuelas oficiales de idiomas: no más tarde del 27 de septiembre

Finalización del periodo lectivo para el alumnado de:

Todos los centros acaban el 22 de junio, con la excepción de los estudios de régimen especial y las de la formación profesional, que se harán de acuerdo según su programación académica.

Vacaciones:

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero

Vacaciones de Semana Santa: Del 11 al 18 de abril.

El 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 y el 8 de diciembre de 2021 serán festividades de carácter general.

Los centros pueden establecer tres días festivos de libre disposición que se tienen que distribuir equitativamente entre los tres trimestres, no pueden coincidir con los de inicio y final de las clases, se deben prever en la programación general del centro y se tienen que comunicar a los servicios territoriales.

Otras fechas clave:

Las pruebas extraodinarias de la educación secundaria oblitagatoria se harán del 17 al 22 de junio de 2022.

Las pruebas extraordinarias del 1r curso de bachillerato, de los ciclos formativos de estudios deportivos y de artes plásticas y de diseño y, si es el caso, de los cursos de formación específicos de acceso a los ciclos formativos se harán del 2 al 6 de setiembre de 2022.

El caso de los ciclos formativos de formación profesional y el 2º curso de bachillerato, las pruebas extraodinarias se harán el mes de junio, después de las pruebas ordinarias.

Medidas para el curso 2021-22: Máxima presencialidad y adaptación de las restricciones a la vacunación

El consejero de Educación, Josep González-Cambray, ha dejado claro que las medidas para evitar contagios "no se relajan sino que se adaptan" ante el nivel elevado de vacunación con el objetivo de que el curso sea lo más normalizado posible. "Las clases serán presenciales y seguras", ha afirmado el consejero de Educación.

Principales cambios

Las mascarillas, los grupos de convivencia, el uso de gel hidroalcohólico y las entradas y salidas escalonadas seguirán siendo la tónica del curso 2021-22 pero hay algunas novedades. Las más destacadas es que los alumnos que tengan la pauta completa de vacunación no deberán guardar cuarentena si son contactos estrechos de un positivo. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias para todos los alumnos a partir de la educación primaria pero, en el patio, no deberán llevarla si no comparten el espacio con otros grupos de convivencia o burbujas. Además, las familias podrán entrar en los centros y acompañar a los estudiantes si la entrada se hace por el patio y se permite la adaptación en P3 y P4. Finalmente, las fiestas escolares se podrán hacer con presencia de las familias preferentemente al aire libre y las actividades extraescolares están permitidas siempre y cuando se adapten al protocolo y con un máximo de entre 10 y 15 alumnos.