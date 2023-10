Un de cada tres joves que passen pel sistema de justícia juvenil reincideixen en els següents cinc anys. Aquesta és una de les principals conclusions que es desprenen de l'informe sobre la taxa de reincidència penitenciària juvenil del 2020 i que s'ha presentat des del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Una taxa que es manté respecte a l'últim estudi realitzat el 2016.

"El que veiem és que els estrangers i els qui tenien entre 14 i 15 anys a l'hora de cometre el primer delicte tenen la reincidència més alta", ha detallat Marta Blanch, coautora de l'informe, però ha afegit: "Cal tenir en compte que la nacionalitat no és una variable que, de per si, hàgim de tenir en compte i hauríem d'analitzar totes les situacions i característiques d'aquests joves".

L’estudi també assenyala que tenir antecedents és un factor de risc que es dispara en el cas dels multireincidents: si la taxa general de reincidència es situa en el 32%, aquesta es dispara fins al 63% en el cas dels qui tenen més de cinc antecedents. Pel tipus de delicte, la major part es dona en casos de condemnes per delictes contra la propietat.

També cal tenir present que l’índex de reincidència és més alt en nois d’origen estranger, però no és pel fet que vinguin de fora sinó perquè sovint tenen menys factors de protecció. "Si hi ha un bon procés d'acompanyament migratori, no trobarem diferències de reincidència entre els nacionals i els estrangers", ha apuntat Manel Capdevila, responsable de l’Àrea d’Investigació i Formació del CEJFE.

El col·lectiu més vulnerable és el dels menors no acompanyats, el grup amb una reincidència més elevada. "En aquest cas trobem una concentració de factors de necessitat molt més intensa. D'aquí es desprèn la necessitat de trobar aquestes polítiques per tal que estiguin en unes millors condicions", ha asseverat Roger Mancho, coautor de la investigació.

L’informe s’ha fet amb una mostra de més de 3.600 joves d’entre 14 i 23 anys que van finalitzar una causa l’any 2015 i han tingut un seguiment durant cinc anys.