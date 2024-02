La burocràcia i la salut mental: els pilars d'enguany de la plataforma de talent juvenil Liderem

La plataforma Liderem va néixer l'estiu del 2021 i es va presentar en públic el setembre de 2022. El vicepresident de l'entitat, Xavier Garcia Tort, explica a 'La Brúixola' que durant un esdeveniment va coincidir amb el president de Liderem, Tomàs Güell i es van adonar que els movien els mateixos interessos: "ganes de remoure la societat i fer brillar el talent jove que existeix a Catalunya". Va ser en aquest context quan van decidir formar la plataforma. La iniciativa va néixer a Barcelona, es va anar estenent arreu del territori català i ja ha arribat a Madrid. L'objectiu, ara, és arribar a totes les comunitats autònomes espanyoles.





Nous reptes

Xavier Garcia Tort explica que un dels problemes que volen atacar són els relacionats amb l'habitatge, ja que "els joves tenim molta dificultat a l'accés al crèdit". Entre els molts reptes que Garcia Tort reconeix que tenen per endavant, explica que Liderem es vol centrar durant aquest any en dues propostes centrals com són la burocràcia i la salut mental entre els joves.

Darrerament, la plataforma ha celebrat la primera edició dels 'Premis Liderem', uns guardons que han reconegut eltalent i l'emprenedoria juvenil en àmbits com la sostenibilitat, la moda, la salut mental i l'emprenedoria entre d'altres. "Vam reunir agent social, empresaris i polítics de qualsevol color, sempre treballem amb la transversalitat", explica Garcia Tort. Celebra que Liderem compta ja amb més de 5.000 joves i que "volem continuar sumant i no deixar ningú enrere".