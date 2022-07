La Brúixola d’Estiu 29/07/2022

LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

Raül Balam ha mamat des de petit la seva passió per la cuina. És el fill de Carme Ruscalleda, la xef més reputada de casa nostra, i fa poc ha estat notícia per la reobertura de la Cuina Sant Pau. Ens ha explicat tots els detalls d’aquesta nova aventura al programa, on tampoc ha faltat la seva història de superació amb les addiccions i un divertit test final sobre els seus gustos gastronòmics.