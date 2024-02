El biaix de gènere en el món de la música: parlem amb la primera Banda de Dones de Catalunya

L'origen d'aquesta banda neix de la idea del director, pianista i compositor Joan Ballesteros d'obrir una convocatòria per formar la Banda de Dones de Catalunya i presentar-la en un concert. L'AntòniaLuengo és la directora de la formació i explica a 'La Brúixola' que "tant homes com dones valen per estar a les bandes, però fins ben entrat el segle XX va ser molt complicat". Assegura que "encara queda molt per fer" perquè "a moltes dones no se les ha valorat en el món de la música". Aquest fet "encara passa. No en veu alta, però sí en el nostre subconscient. És molt difícil canviar la percepció sobre el paper", reconeix la clarinetista Maria Salat. Assegura que "el biaix de gènere existeix" i lamenta una falta de referents.

Aquesta Banda de Dones pionera a Catalunya ofereix un repertori amb diferents estils musicals amb l'objectiu de no encasellar-se. Tant la Maria Salat com l'Antònia Luengo es mostren optimistes i desitgen que "les institucions públiques s'interessin pel projecte".