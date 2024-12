Barcelona tindrà el seu propi Museu Thyssen a partir del 2027

Ja és oficial: Barcelona tindrà el seu propi Museu Carmen Thyssen, però haurà d’esperar almenys fins al 2027. El Saló de Cent de l’Ajuntament ha acollit aquest matí la presentació del projecte, presidit per la baronessa Thyssen, l’alcalde Jaume Collboni i el CEO del fons Stoneweg, Jaume Sabater.

Aquest fons inversor és qui ha comprat l’històric cinema Comèdia de la capital catalana, que va tancar a principis d’any. Gràcies a aquesta adquisició, l’edifici, situat entre la Gran Via i el passeig de Gràcia i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local, tindrà una nova vida. Això sí, Sabater ha admès que els tràmits i les obres seran llargs.

Sigui com sigui, l’alcalde Collboni ha assegurat que avui és un "gran dia". "Barcelona exercirà encara més de capital cultural internacional. Amb l'anunci d'aquest nou projecte, que comença a caminar avui, guanyarem un museu, guanyarem obres d'art català dels segles XIX i XX, que seran l'eix discursiu del museu, i guanyarem un nucli cultural i artístic de referència", ha afirmat el batlle.

"Un somni fet realitat"

La baronessa Carmen Thyssen, nascuda a Barcelona, s’ha mostrat emocionada de poder tenir un museu a la seva ciutat. Per a ella, és "un somni fet realitat". A més, ha assegurat que la seva voluntat com a col·leccionista d’art és arribar al públic general: "Em sento orgullosa que tot el que he col·leccionat sempre ha estat i estarà exhibit perquè el públic pugui veure-ho, perquè crec que els pintors no pinten per a una sola persona, sinó per a la humanitat".

La baronessa també ha dit que les obres que té cedides a altres museus de la ciutat, com el MNAC, “fluiran” i que la seva intenció és col·laborar amb la resta del sector cultural barceloní. El futur museu comptarà amb exposicions temporals, un espai immersiu, una botiga i oferta gastronòmica.