El Barcelona de blanco

La segunda equipación para el año que viene que, a buen seguro, generará muchísima controversia y polémica.

Posiblemente también se trate mucho de eso. De provocar y conseguir que no pase indiferente a los aficionados, y de que se hable mucho de ello.

Los clubes han vendido casi todo a los patrocinadores, casi hasta el alma y tienen poco margen o capacidad de decisión. Por no tener parece que no tienen ni derecho al veto. Al comprarte la equipación te compran hasta el derecho a decidir como debes ir vestido toda la temporada, aunque a veces desnaturalice hasta el propio equipo.

Algunos recurrirán a la icónica imagen de Johan Cruyff con la camiseta blanca y el escudo del Barcelona jugando un partido en Inglaterra. Ni eso, y eran otros tiempos, justifica que el Barcelona luzca los colores del eterno rival como Segunda equipación.

Seguro que la venta de camisetas que pueda conseguirse, en su mayoría será por el morbo de comprar una camiseta única y revolucionaria, histórica, porque no tiene mucho más sentido.

Me niego a creer que algunos seguidores blaugranas vayan a llevar a un estadio la camiseta blanca. Ni siquiera serían reconocidos por los jugadores en el estadio, al estar acostumbrados a buscar el blaugrana en los asientos de los estadios.

Es todo contra naturaleza. contra lógica y orden.

La pregunta sería si realmente los socios y aficionados del Barcelona se sienten representados o identificados cuando salga el equipo al césped de un terreno de juego a jugar vestidos de blanco. Yo creo sinceramente que no. Claro que no. Y eso ya es bastante significativo.

Personalmente no me gusta, me parece un error, creo que se traspasan ciertas líneas. Que en un club de la enormidad del Barcelona no se deberían rebasar con tanta facilidad.

Pero aquí estamos, hablando de la camiseta y del color que se va a usar. Esa es la clave.