La baixa laboral flexible presentada pel PSOE projecta de nou les diferències entre patronals i sindicats

La patronal catalana s’ha posicionat a favor de modificar el sistema de baixes perquè els treballadors pugin compaginar la incapacitat temporal amb tornar de forma progressiva a la feina. De fet, és una iniciativa que proposen juntament amb la CEOE. Ara bé, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, no ha concretat com s’hauria d’aplicar "ja que primer esperem arribar a una entesa amb els sindicats".

I els sindicats en cap cas rebutgen la mesura. De fet, alaben l’acord al qual van arribar amb les patronals que permet treballar parcialment i cobrar la jubilació. Conceptualment, no estan tan lluny. Ara bé, des de CCOO critiquen que aquesta proposta s’hagi cuinat entre les patronals i el govern i es presenti a la societat en una fase embrionària. "No podem valorar res perquè no hi ha cap proposta concreta. De totes formes, estem oberts a negociar respectant els drets dels treballadors", apunta a Onda Cero la responsable de Salut Laboral, Mònica Pérez.

L’anunci es va fer públic dijous, per veu de la Ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, però ha estat refermada aquest matí, des de Cerdanyola del Vallès, per la vicepresidenta del govern, Maria Jesús Montero. Ressalta que "modalitats com el teletreball o els avenços mèdics i tecnològics permeten fer camí en aquesta direcció" i obliga als sindicats a moure fitxa.

Tot plegat, en un context de discòrdia permanent entre patronals i sindicats. Per exemple, sobre l’Increment del Salari Mínim Professional o la reducció de la jornada laboral.

Filosofies oposades

Tant patronals com sindicats coincideixen en una cosa: reduir l’increment de les incapacitats temporals és una necessitat. Ara bé, els interessos que defensen alhora d’aplicar una hipotètica baixa laboral flexible son oposats.

Per un costat, Foment del Treball reclama que les empreses han de millorar la productivitat interna perquè l’economia catalana, i també l’espanyola, sigui més competitiva a nivell internacional. I, en certa part, diagnostiquen l’absentisme laboral com un dels principals impediments. De fet, segons un dels estudis realitzats per la patronal, l’absentisme va tenir un cost per l’economia de 37mil milions d’euros el 2023, l’equivalent al 3,1% del PIB espanyol.

Tant patronals com el govern central defensen que la decisió d'acollir-se a una baixa flexible serà potestat del treballador. Ara bé, els sindicats es mostren escèptics envers aquesta proposta. Reclamen més garanties i una coordinació adequada entre els diferents ministeris per protegir els drets dels treballadors.